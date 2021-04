Oms: "In India situazione straziante, in campo con aiuti"

(Agenzia Vista) Ginevra, 26 aprile 2021 "È un piacere vedere un piccolo calo dei casi e dei decessi" Covid "in diverse regioni" del mondo, "ma molti Paesi stanno ancora vivendo un'intensa trasmissione del virus e la situazione in India è più che straziante. L'Organizzazione mondiale della sanità sta facendo tutto il possibile, fornendo attrezzature e forniture cruciali, tra cui migliaia di concentratori di ossigeno, ospedali da campo mobili prefabbricati e forniture di laboratorio". A fare il punto del supporto messo in campo per l'India è stato oggi il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il consueto aggiornamento su Covid. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev