(Agenzia Vista) Ginevra, 19 giugno 2020 Oms: "Pandemia accelera, siamo in fase pericolosa" "Siamo in una nuova e pericolosa fase. Molte persone comprensibilmente sono stanche di restare in casa e i Paesi sono ansiosi di riaprire le loro società, ma il virus si sta ancora diffondendo velocemente, è ancora mortale e la gran parte delle persone è ancora vulnerabile. La pandemia sta accelerando". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. World Health Organization Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev