(Agenzia Vista) Ginevra, 18 luglio 2020 Oms: "Questa pandemia può essere sconfitta solo se siamo uniti e compassionevoli" "Più di tutto il resto chiedo la vostra compassione, perché la compassione è l'emozione che ci rende essere umani. Questa pandemia può essere sconfitta solo se siamo uniti e compassionevoli". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra, citando le parole di Fernando Hernandez Calleja, uno spagnolo che ha perso il fratello per Covid. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev