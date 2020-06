(Agenzia Vista) Ginevra, 19 giugno 2020 Oms: "Studi su vaccini veloci ma garantiranno sicurezza" "L'accelerazione dello sviluppo dei candidati vaccini anti Covid-19 è stata possibile perché i passaggi sono stati resi più efficienti, ma saranno comunque estremamente sicuri e ben gestiti. Ci sono molti progetti in corso e nessuno 'taglierà' alcun passaggio: ci sono cose che si possono fare per ridurre i tempi, ma la sicurezza rimane un imperativo". Lo afferma Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in conferenza stampa a Ginevra. World Health Organization Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev