Once Upon a Virus, la Cina prende in giro Trump e gli Usa

Milano, 4 mag. (askanews) - La Cina ha pubblicato una breve animazione intitolata "Once Upon a Virus" che deride la risposta degli Stati Uniti al coronavirus usando figure simili a Lego per rappresentare i due paesi.Nell'animazione pubblicata online anche da rappresentanze diplomatiche della Cina, le tende rosse si aprono per rivelare un palcoscenico con figure simili alla Lego: un guerriero di terracotta che indossa una maschera e la Statua della Libertà."Abbiamo scoperto un nuovo virus", dice il guerriero. "E allora?" risponde la Statua della libertà. "È solo un'influenza".Il guerriero continua con gli avvertimenti sul virus, mentre la Statua della Libertà risponde in modo sprezzante con gli echi delle conferenze stampa di Trump in cui ha minimizzato la gravità della malattia."Questo è ciò che amo di voi americani, la vostra coerenza", dice il guerriero. I video è arrivato a quasi un milione di visulizzazioni in pochi giorni tra YouTube e Twitter, bloccati peraltro in Cina.