Ondata di calore a Siviglia, sfiorati i 44 gradi

Siviglia (Andalusia), 24 giu. (askanews) - Siviglia, in Spagna, è attraversata da una forte ondata di calore che ha sfiorato i 44 gradi. A fine giornata qualche abitante della città andalusa è andato in canoa, per combinare un'attività sportiva con la ricerca di frescura. I consigli dei residenti per combattere il caldo:"Questa settimana, ci sono stati 42 o 44 gradi, i soliti consigli sono quelli di stare a casa fino alle 20 o alle 21, quando inizia a fare un po' di fresco, uscire di casa e chiedere della birra ghiacciata, e molta acqua per rinfrescarci e non fare niente, non uscire nelle ore più calde a fare sport", suggerisce Guadalupe, studentessa."Per combattere il caldo a Siviglia, bevete molto, non uscite durante le ore peggiori della giornata, che sono le ore centrali ovviamente, e proteggetevi il più possibile. Uscite per fare sport nel caso migliore alle 8 della sera, noi - ha consigliato Magui - andiamo in canoa e lo possiamo fare col caldo perché ci bagniamo continuamente ed è molto piacevole".