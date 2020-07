(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Open Arms, Bonino: "Voterò sì a processo per Salvini, si difenderà. Senato non sia scudo" Nell'Aula del Senato la discussione sulla proposta di non autorizzare il processo nei confronti del leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso Open Arms. L'intervento della senatrice Emma Bonino: "Noi dobbiamo dire se il senatore Salvini ha agito perseguendo il preminente pubblico, la giunta per le immunità ha stabilito così, invece io dico che ha agito per motivazione politica. Per giustificare la condotta del ministro bisognava che ci fosse una minaccia in concreto. I motivi di sicurezza nazionale che possono giustificare la violazione della legge - ripete - devono rappresentare reale e motivato politico, che io non ravvedo. Penso che il collega Salvini avrà tutte le possibilità di difendersi nel processo. Mi si dice durerà a lungo: eh sì, durano a lungo anche per milioni di cittadini italiani, troppo a lungo. Per questo per la terza volta voto contro. Lei avrà tutte le possibilità di difendersi.Ha detto 'processatemi subito, processate tutto il popolo italiano'. Come megalomania non è male, lei non è il popolo italiano. Il Senato non deve essere uno scudo. Semmai un invito a tutti di esercitare le proprie funzioni nell'ambito dei limiti". / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev