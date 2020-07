Open Arms, Gasparri: "Salvini ha agito con atto collegiale di Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Open Arms, Gasparri: "Salvini ha agito di collegio con il Governo" "La proposta di non autorizzare il processo è stata approvata a maggioranza nella Giunta. L'allora ministro dell'Interno, di concerto con ministri della Difesa e dei Trasporti, emetteva un decreto disponendo il divieto di ingresso, transito e sosta nel mare territoriale nazionale. Quindi con un atto di governo collegiale". Così il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, intervenendo in Senato a proposito della proposta di non autorizzare il processo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini sul caso Open Arms. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev