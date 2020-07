(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2020 Open Arms, Renzi: "Bloccando barcone non fermi immigrazione, aumenti followers" "Per me il preminente interesse pubblico in questa vicenda non c'è come non c'era nelle due vicende precedenti. Per me non c'è, posso discutere della politica e per me non blocchi l'immigrazione tenendo bloccato un barcone al largo, aumenti i followers su twitter. Se vuoi bloccare l'immigrazione devi investire a monte, fare esattamente il contrario di quello che il governo Conte I ha fatto". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo in Senato sulla richiesta di autorizzazione a procedere per Matteo Salvini sul caso Open Arms . / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev