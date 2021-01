(Agenzia Vista) Palermo, 08 gennaio 2021 Open Arms, Salvini: "Sono tranquillo, in tribunale a testa alta. Rivendico tutto " "Continuo a essere tranquillo, ma sono dispiaciuto perché ritengo che la giustizia italiana potrebbe investire tempo e denaro nei confronti di delinquenti veri. Però, come tutti i cittadini, se sono chiamato andrò in tribunale a Palermo come a Catania a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti a Palermo sul caso Open Arms, alla vigilia dell'avvio dell'udienza preliminare nel capoluogo siciliano. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev