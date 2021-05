(Agenzia Vista) Napoli, 23 maggio 2021 "Non importa l'attesa, la libertà non ha prezzo", dicono i giovani in attesa del vaccino alla Mostra d'Oltremare per l'open day dedicato agli over 30. C'è chi nell'attesa mangia la pizza e chi esce soddisfatto dal centro vaccini, anche se, spiegano "ci sono stati un po' di ritardi rispetto alla programmazione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev