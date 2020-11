(Agenzia Vista) Roma, 7 Novembre 2020 Open, Renzi: “Da questa vicenda danno pazzesco. Stop di donazioni e parlamentari per paura” “Dalla vicenda Opena abbiamo avuto un danno pazzesco. Si sono fermate le donazioni e molti parlamentari si sono tirati indietro da trasferirsi in Italia Viva per paura di essere coinvolti, in modo legittimo. Alla risposta mediatica preferiamo la risposta di diritto”. Così il senatore Matteo Renzi sulla vicenda Open durante una diretta Facebook. / Facebook Matteo Renzi Durata 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev