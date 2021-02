Operato il campione Tiger Woods dopo un grave incidente d'auto

Roma, 24 feb. (askanews) - Incidente d'auto per il campione di golf Tiger Woods. "Indossava la cintura di sicurezza e questo probabilmente gli ha salvato la vita. L'interno dell'automobile era sostanzialmente intatto, l'abitacolo ha fatto da cuscino di protezione e tutti i dispositivi di sicurezza a partire dagli airbag hanno funzionato, altrimenti sarebbe stato certamente un incidente mortale" ha detto lo sceriffo della contea di Los Angeles Alex Vilanueva.Woods era da solo in auto e nell'incidente non sono state coinvolte altre vetture. Dopo essere stato estratto dall'auto dai vigili del fuoco, è stato ricoverato in ospedale: secondo i media americani è stato sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle ferite alle gambe.Il campione americano stava viaggiando a una velocità superiore al normale, ha raccontato lo sceriffo, l'auto ha colpito un cordolo e un albero. La polizia non ha trovato prove di ostacoli lungo il suo percorso ma la vettura "si è ribaltata diverse volte. La strada in quel punto è in discesa e ha diverse curve, quella zona ha un'alta frequenza di incidenti" ha spiegato ancora lo sceriffo.In tanti hanno mandato un messaggio di incoraggiamento al campione. Anche l'ex presidente Usa Barack Obama, che su Twitter ha scritto: "Se abbiamo imparato qualcosa nel corso degli anni è a non dare mai per finito Tiger!".Woods, in passato al centro di scandali, tradimenti coniugali, arresto per guida in stato di ebrezza, ha subito diversi interventi alla schiena, l'ultimo di recente. Era nell'area di Los Angeles per un torneo di golf.