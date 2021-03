(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2021 Operatori luna park e spettacoli viaggianti protestano in piazza Montecitorio, immagini In piazza Montecitorio la manifestazione di protesta degli operatori dei luna park e degli spettacoli viaggianti per chiedere al Governo di poter riaprire le attività chiuse da un anno a causa del coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev