(Agenzia Vista) Torino, 05 gennaio 2021 Operazione Befana sicura, Maxi sequestro di giocattoli e altri oggetti a Torino. Le immagini Più di 800.000 i giocattoli potenzialmente pericolosi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino prima dell’immissione in commercio, anche grazie all’intensificazione dei controlli degli esercizi commerciali in vista dell’Epifania. In un maxiemporio del quartiere “Madonna di Campagna” di Torino sono stati sequestrati anche accessori d’abbigliamento e migliaia di articoli per la casa che riportavano l’indicazione di origine italiana nonostante risultassero prodotti in Cina. Ecco le immagini diffuse dalla Guardia di Finanza / Guardia di Finanza 01_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev