Oregon in fiamme, mezzo milione di sfollati nello stato Usa

Los Angeles, 11 set. (askanews) - Mezzo milione di persone sfollate nello stato dell'Oregon, molte delle quali portano con sé il bestiame, mentre i vigili del fuoco affrontano incendi di proporzioni senza precedenti sulla costa occidentale degli Stati Uniti.La morte di almeno 15 persone è stata confermata nelle ultime 24 ore in California, Oregon e nello stato di Washington, ma i funzionari dicono che alcune aree sono ancora impossibili da raggiungere.In Oregon, dove almeno cinque città sono state "in larga parte distrutte", il governatore Kate Brown ha affermato che in soli tre giorni le fiamme hanno consumato il doppio della vegetazione che brucia in media in un anno.