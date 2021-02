(Agenzia Vista) Cina, 9 febbraio 2021 Origini Covid, Oms a Wuhan: “Ipotesi incidente di laboratorio estremamente improbabile” “I risultati suggeriscono che l'ipotesi dell'incidente di laboratorio è estremamente improbabile per spiegare l'introduzione del virus nella popolazione umana. E quindi non è un'ipotesi che implica suggerire studi futuri nel nostro lavoro - per sostenere il nostro lavoro futuro nella comprensione dell'origine del virus” Così il capo della missione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Peter Ben Embarek in conferenza stampa a Wuhan sulla missione sulle origini del COVID-19. / YouTube World Health Organization (WHO) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev