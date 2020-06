(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2020 Orlandi (fratello Emanuela): “Ringrazio chi continua a cercare la verità per mia sorella” “Ringrazio chi continua a cercare la verità per mia sorella” queste le parole di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi scomparsa misteriosamente a Roma 37 anni fa, durante il sit-in che si è tenuto in Piazza Sant’Apollinare a Roma nell’anniversario della scomparsa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev