Orlando: "Dopo sblocco licenziamenti avremo giornate scure"

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2021 "Credo che così come si debba gestire insieme la bella stagione si debba provare a gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti avremo sicuramente anche giornate nuvolose se non scure. In questo senso ho spinto perché nel prossimo decreto Sostegni ci siano risorse per incentivare le forme di contrattazione attraverso le quali gestire le crisi di impresa. E penso ai contratti di espansione e di solidarietà, perché sono convinto che solo così si può ridurre il danno che la pandemia può provocare". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso dell'evento del Cnel 'Il ruolo delle rappresentanze sociali e imprenditoriali per il rilancio del paese'. Cnel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev