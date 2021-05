Orlando: "Molti vogliono rappresentare i ricchi, pochi vogliono rappresentare chi non ha una casa"

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 "In questi giorni ho constatato come sui giornali italiani ci siano molte persone preoccupate di chi passando a miglior vita lascia un'eredità di 5 milioni di euro e molti che si candidano a rappresentare chi ha vissuto in appartamenti che valgono un milione di euro. Ma nessuno si candida a rappresentare chi non ha una casa", così il ministro del Lavoro Orlando alla presentazione del Rapporto 2021 del terzo settore. / Facebook Anna Rubbia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev