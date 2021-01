(Agenzia Vista) Roma, 31 Gennaio 2021 Orlando (Pd): “Necessario tenere insieme riformisti e radicali per limitare il populismo” “Le forze progressiste hanno la missione di rimettere il dentifricio nel tubetto dopo la diffusione del populismo. È necessario avere la capacità di ricostruire un campo popolare per unire riformisti e radicali”. Così il deputato Andrea Orlando (Pd) il 30 gennaio in occasione della prima giornata del congresso di Sinistra Italiana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev