(Agenzia Vista) Roma, 15 marzo Orlando: “Nell’anno della pandemia mercato del lavoro ha retto. Ma è ancora emergenza” “In un anno drammatico mercato del lavoro ha mostrato una tenuta non scontata. Lo stato di emergenza però prosegue e questo non permette di abbandonare strumenti di carattere eccezionale” sono le parole del ministro del Lavoro Andrea Orlando in commissione alla Camera. / Senato Webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev