(Agenzia Vista) Roma, 04 febbraio 2021 Orlando (PD): “Rapporto solido con M5S, parole di Conte hanno aiutato” “Abbiamo lavorato molto in queste ore per mantenere un rapporto solido con le forze che facevano parte della vecchia maggioranza. Nulla è dovuto, ma sicuramente le parole di Conte hanno aiutato ad andare in questa direzione”. Così il vicesegretario del PD Andrea Orlando in una dichiarazione in Via degli Uffici del Vicario nei pressi di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev