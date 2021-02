(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2021 Orlando rende omaggio alla tomba di Franco Marini in Abruzzo "Un fiore a chi è stato mio predecessore, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale nominato esattamente trent’anni fa, nell’aprile del 1991, e che per me è stato per tanti anni un punto di riferimento. Per tutti è stato sempre un maestro solido e vigile dei valori di solidarietà e partecipazione nell’azione politica, sempre dalla parte delle ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori. Inizio questo mio lavoro profondamente consapevole di salire sulle spalle di giganti come Franco Marini". Così il ministro Andrea Orlando in un post su Facebook dopo aver reso omaggio alla tomba dell'ex presidente del Senato e Ministro del Lavoro Franco Marini, a San Pio delle Camere, in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev