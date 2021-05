Orlando: "Riforma ammortizzatori, potenziamento formazione e politiche attive per il lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2021 "Dobbiamo agire, per nostro conto, su due fronti, sui quali si sta concentrando l’azione di questi primi mesi: la riforma degli ammortizzatori sociali da un lato e il potenziamento degli strumenti di formazione e delle politiche attive del lavoro dall’altro. Su questi fronti il confronto con le parti sociali è stato aperto, procede e deve essere l’occasione per superare ritardi e particolarismi. L’andamento della perdita di posti di lavoro in questi mesi ha indicato che, pur con forti eterogeneità, ci sono squilibri tra nord e sud del paese e che ad essere maggiormente penalizzati sono i giovani e le donne. L’Italia deve rispondere a questo passaggio come è avvenuto a metà degli anni ’70 con una legislazione mirata, compiendo ogni sforzo per evitare di perdere una generazione", così il ministro del Lavoro Orlando alla cerimonia per il primo maggio al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev