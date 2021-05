Orlando: “Si va sicuramente verso un allenamento delle misure anti-Covid”

(Agenzia Vista) Milano, 17 Maggio 2021 Quella sullo slittamento del coprifuoco "è una discussione che si farà in Cabina di regia, valuteremo sulla base dei dati. Non c’è mai stata una pregiudiziale contrarietà, né un gusto particolare nel mantenere le restrizioni. Abbiamo sempre detto che si poteva allentare via via che i numeri andavano nella direzione giusta. E ora i numeri stanno andando nella direzione giusta. Io penso che si andrà in una direzione che terrò conto del miglioramento. Non so esattamente quale sarà il punto di equilibrio ma sicuramente si andrà verso un allentamento delle misure”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, dopo l’inaugurazione dei nuovi laboratori di cucina del Centro San Giusto Formazione e Lavoro, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev