Orlando: “Siamo ad un punto di non ritorno. L’UE deve ridurre le disuguaglianze”

(Agenzia Vista) Bruxelles, 6 maggio 2021 Il ministro del lavoro Andrea Orlando è intervenuto alla conferenza online dei socialisti europei intitolata “Gothenburg to Porto: the Path towards a Social Europe”, alla vigilia del consiglio europeo informale che si svolgerà a Porto: “Siamo ad un punto di ritorno, quello che ha fatto la pandemia è irreversibile. L’Europa dovrebbe poter intervenire nei processi di trasformazione e supportare ogni strumento che riduca le disuguaglianze, che già esistevano ma che sono state esasperate dalla pandemia”. / YouTube S&D Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev