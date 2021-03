Oscuramento Byoblu, Paragone (Misto): "Inammissibile chiusura del sito da parte di Google"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 "Oggi in maniera arbitraria Google ha deciso di ghigliottinare il canale Byoblu. Lo ha fatto in spregio alle garanzie costituzionali. Penso che un gigante del web, che di fatto è monopolista nella raccolta pubblicitaria, stia ledendo il diritto di informare e di fare un altro tipo di informazione. Quello che sta accadendo è grave. E' inammissibile che un canale possa essere chiuso in maniera così arbitraria". Lo ha detto il senatore del gruppo Misto Gianluigi Paragone negli interventi di fine seduta in Aula parlando dell'oscuramento della testata giornalistica online. / Youtube Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev