(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2020 Osiris-Rex tocca l'asteroide Bennu per raccogliere campioni, la ricostruzione grafica della Nasa La sonda Osiris-Rex della Nasa ha toccato l'asteroide Bennu dopo un viaggio durato quattro anni. La missione serve a raccogliere alcuni campioni di polvere e rocce da portare sulla Terra per essere analizzate e ricercare le origini del sistema solare. Ecco la ricostruzione grafica di come è andato l'avvicinamento. Durata 00_14 NASA Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev