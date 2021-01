(Agenzia Vista) Milano, 5 Gennaio 2021 Ospedale Fiera Milano, Salvini: “Struttura incredibile, un gioiello. Modello per tutta Italia” Ospedale in Fiera è un gioiello europeo, costruito interamente con fondi privati. 150 medici e infermieri a fianco di cinquanta pazienti gravissimi. Mi dicono che si collegano da tutta Italia perché è un modello, ringrazio chi ci ha lavorato e chi l’ha pensato”. Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo aver visitato l’ospedale in Fiera a Milano. Durata 00_44 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev