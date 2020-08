(Agenzia Vista) Roma, 20 agosto 2020 Ostia, Zevi territorio dimenticato, serve progetto di sviluppo “I cittadini di Ostia chiedono pulizia, sicurezza e trasporti. Dopo 4 anni di Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi e due anni di presidenza del municipio a 5 stelle, i disagi sono sotto gli occhi di tutti. Occorre costruire per Ostia e il litorale un serio progetto di sviluppo”. Lo ha dichiarato Tobia Zevi, presidente dell'Osservatorio “Roma! puoi dirlo forte”, incontrando oggi i cittadini di Ostia durante la terza tappa di un viaggio nei Municipi di Roma nell'ambito dell'iniziativa #iorestoinsiemeARoma per “ascoltare i territori e contribuire a delineare, in simbiosi con la comunità che ogni giorno ‘vive’ Roma, un progetto di futuro per la Capitale”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it