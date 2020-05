Pagano(Lega): Silvia Romano "neo terrorista". Bagarre alla Camera

Roma, 13 mag. (askanews) - Tensione in aula alla Camera quando il deputato leghista Alessandro Pagano ha definito Silvia Romano, la volontaria italiana rientrata da poco a casa dopo un anno e mezzo di prigionia in Somalia, "neo-terrorista":"Abbiamo assistito al funerale di un figlio della patria, un poliziotto, con 15 persone, nessuna autorità presente, poi però quando è venuta la neo-terrorista, perché questo è El Shabaab... C'è stata una discriminazione...capisco che questo vi fa innervosire, però".Pagano è stato ripreso dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna che ha definito "inaccettabile" il comportamento del deputato del Carroccio. Proteste anche dal Pd. Emanuele Fiano è intervenuto sostenendo che "è inaccettabile calunniare una ragazza prigioniera di una banda di terroristi" e il gruppo M5S alla Camera ha parlato di "insulti vergognosi". Solidarietà alla volontaria anche sui social da numerosi esponenti di Italia Viva, Partito democratico, Verdi, 5Stelle.Pagano, intanto, su Fb ha ribadito:"Silvia Romano non si è convertita all'Islam moderato, ma all Islam radicale e terrorista di 'shabaab'. Questi sono fatti, non mie personali opinioni".