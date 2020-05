Pakistan, aereo con 107 persone a bordo si schianta sulle case

Karachi, 22 mag. (askanews) - Un aereo di linea Airbus A320 della Pakistan International Airlines (Pia) si è schiantato nei pressi di una zona residenziale di Karachi poco prima dell'atterraggio all'aeroporto della città più popolosa del Paese. Secondo il ministero dell'Aviazione pachistana a bordo dell'aereo c'erano 99 passeggeri e otto membri dell'equipaggio.L'aereo, designato come volo PK8303, era partito da Lahore diretto a Karachi ma circa un minuto prima dell'atterraggio si è abbattuto sul quartiere Jinnah Ground. I filmati amatoriali pubblicati via social mostrano le colonne di fumo e alcuni danni causati dello schianto.I voli domestici in Pakistan sono ripresi da sabato 16 maggio in 5 aeroporti dopo i 3 mesi di lockdown nazionale dovuti alla pandemia di Covid-19.