Pakistan, riaprono scuole: tunnel sanificante e banchi monoposto

Roma, 15 set. (askanews) - Dopo sei mesi iniziano a riaprire le scuole anche in Pakistan dopo un calo significativo di contagi di coronavirus nelle ultime settimane. Qui siamo a Islamabad ma gradualmente gli istituti di ogni grado, a tappe, stanno riprendendo le lezioni in tutto il Paese.Le procedure appaio rigorose, almeno in questa scuola femminile: misurazione della temperatura all'entrata mentre si sta ordinatamente in fila aspettando distanziati il proprio turno, distribuzione di gel disinfettante, ingresso attraverso un tunnel per sanificare anche abiti e materiali portati, pulizia degli ambienti e banchi monoposto in legno. La prima lezione è dedicata alla spiegazione di tutte le norme da rispettare scrupolosamente, in primo luogo mascherine e distanziamento.