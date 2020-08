(Agenzia Vista) Roma, 08 agosto 2020 Pallotta come Sordi, ecco il murales di fronte allo Stadio Olimpico di Roma Con la vendita della società a Dan Friedkin finisce l’era di James Pallotta alla guida della Roma. Lo street artist Harry Greb ha realizzato un murales sul ponte Duca d’Aosta, di fronte allo Stadio Olimpico, che ritrae Pallotta nei panni di Alberto Sordi in “Un Americano a Roma” mentre rientra negli Stati Uniti con la valigetta. “Io c'ho avuto a malattia che m'ha bloccato” dice in un fumetto riprendendo la battuta del personaggio di Sordi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev