Palmucci (Enit): "Made in Italy e turismo motoristico importante per la ripresa"

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2021 “La passione è il principale motore del nostro lavoro per rilanciare il turismo, così penalizzato dalla pandemia. Stiamo operando per una crescita qualitativa del settore e non solo nel recupero dei volumi degli anni passati. In questo senso sono fondamentali le eccellenze riconosciute del made in Italy, moda, design, food e automotive, per la promozione dei diversi turismi. Riteniamo che tra i turismi possibili quello motoristico, anche connesso all’elettrico, alle e-bike ad esempio, sia importante per la ripresa dei flussi che si sono interrotti. Puntando per adesso ai paesi europei di prossimità che utilizzano anche molto la macchina per gli spostamenti. E serve lavorare insieme, con gli operatori, anche per promuovere verso gli stessi italiani una maggiore conoscenza del paese". Così Giorgio Palmucci, presidente Enit, alla Conferenza nazionale del turismo motoristico organizzata da Anci. Anci Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev