(Agenzia Vista) Milano, 6 Gennaio 2021 “Pane in piazza”, un Globo gigante di farina alla basilica di S.Eustorgio a Milano per l’Epifania “Pane in piazza” all’Epifania è alla basilica di S.Eustorgio a Milano con il suo globo di pane di quasi 2 metri di diametro ideato per l’esposizione artistica “WePlanet -100 globi per un futuro sostenibile” che si terrà nel 2021. La sfera di farina è composta dai tipici panini di tutta Italia e vuole portare un messaggio di fraternità. Durata 00_52 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev