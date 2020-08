(Agenzia Vista) Roma, 30 agosto 2020 Papa: “Crocifisso non sia ornamento o amuleto. È segno del sacrificio di Gesù” “Il crocifisso non deve essere ridotto a oggetto scaramantico oppure a ornamento. Si tratta della testimonianza del sacrificio di Gesù e della nostra fede in lui” queste le parole di Papa Francesco durante l’angelus domenicale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev