Papa Francesco: “Auguri a tutte le mamme!”

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2021 "Non possono mancare le mamme! In numerosi paesi si celebra la Festa della Mamma: salutiamo tutte le mamme del mondo, anche quelle che non ci sono più. Un applauso alle mamme.” Queste le parole di Papa Francesco al termine dell’Angelus a Piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev