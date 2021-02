(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2021 Papa Francesco: “L’Italia è in inverno demografico, il futuro è in pericolo” “E’ una mia preoccupazione l’inverno demografico italiano. In Italia le nascite sono calate, e il futuro è in pericolo. Prendiamo questa preoccupazione e cerchiamo che questo inverno demografico finisca e fiorisca una nuova primavera di bambini e bambine”. Queste le parole di Papa Francesco durante l’Angelus, il primo tenuto in Piazza San Pietro dopo il periodo che ha costretto il Papa a celebrarlo al chiuso a causa del Covid. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev