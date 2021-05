(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2021 "Servono una politica, economia e informazione che promuovano la natalità. Bisogna offrire ai giovani la garanzia di un impiego sufficientemente stabile e attrattive per non lasciare il Paese. Sarebbe bello vedere aziende attente a non sfruttare mai le persone"; così Papa Francesco agli Stati Generali della Natalità. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev