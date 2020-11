(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2020 “Pensate a tante famiglie che sono in difficoltà in questo momento perché hanno perso il lavoro, delle volte con un po' di vergogna non lo fanno sapere. Siete voi che dovete cercare dove c’è necessità, dove è Gesù nel bisogno”. Così Papa Francesco durante la preghiera dell’Angelus invita ad aiutare le famiglie in difficoltà durante la crisi pandemica. Durata: 00_35 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev