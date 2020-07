(Agenzia Vista) Città del vaticano, 12 luglio 2020 Papa Francesco: “Sono vicino alle persone che lavorano in mare lontano da casa” “Sono vicino alle persone che lavorano in mare lontano da casa” così Papa Francesco durante l’Angelus da piazza San Pietro, il secondo del mese di luglio, in occasione della celebrazione della giornata internazionale del Mare tenutasi l’8 luglio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev