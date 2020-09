(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2020 Papa: "Solidarietà a lavoratori del turismo. Settore duramente colpito da pandemia" "Oggi celebriamo la giornata mondiale del turismo. Una preghiera per i lavoratori di questo settore duramente colpito dagli effetti della pandemia. Un pensiero in particolare alle piccole imprese e ai giovani perché possano rialzarsi al più presto" queste le parole di Papa Francesco durante l'Angelus domenicale davanti ai fedeli in piazza San Pietro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev