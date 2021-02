Paragone: “Alone di santità su Draghi, ma è un incappucciato della finanza"

Nel corso di una diretta Facebook Gianluigi Paragone, leader del partito Italexit attacca Mario Draghi: “In questi giorni c’è un alone di santità attorno al futuro Premier, ma il suo maestro Federico Caffè è un incappucciato della finanza” e continua: “ha favorito le privatizzazioni"

Paragone: “Mario Draghi è stato il primo a truccare i bilanci dello Stato”

“Mario Draghi è stato il primo a compilare i derivati dello Stato italiano per far entrare l’Italia in Unione Europea. E’ stato il primo a truccare i bilanci”: così Gianluigi Paragone durante una sua diretta Facebook.