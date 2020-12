Paragone (Italexit): “Umiliati dai libici, liberano nave turca e non pescatori di Mazzara”

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2020 “I turchi sono riusciti a liberare la loro nave, mentre il nostro Governo non sta facendo nulla per liberare i pescatori di Mazzara del Vallo”. Così Gianluigi Paragone, senatore Italexit, in una diretta Facebook sulle notizie del giorno. / Facebook Gianluigi Paragone Durata: 01_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev