(Agenzia Vista) Roma, 6 dicembre 2020 Paragone (Misto): “Viminale controlla rispetto del Dpcm con forze dell'ordine? Hanno virus in testa” “Oggi il Viminale, per bocca del ministro dell’interno Lamorgese, ha dichiarato che sono pronti 70 mila agenti per controllare il rispetto d. Questi il virus lo hanno in testa”. Così Gianluigi Paragone, senatore del gruppo misto, in una diretta facebook sull’uso delle forze dell’ordine nel contrasto alla crisi pandemica. / Facebook Gianluigi Paragone Durata: 01_51 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev