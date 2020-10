Pari opportunità, Fracassi: "Governo accolga manifseto Cnel 'Next Generation Eu"

(Agenzia Vista) Roma, 5 ottobre 2020 “Un manifesto per la parità di genere per sostenere l’occupazione femminile, i servizi per l’infanzia e l’assistenza a disabili e anziani. Pochi ma importanti obiettivi, a partire dalla conciliazione dei tempi di vita-lavoro per evitare che le donne debbano lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia. Per questo, è necessario che gli asili nido raggiungano una copertura fino al 60% dei posti nei prossimi 5 anni; che ci sia una copertura 100% della scuola dell’infanzia per tutti e in tutto il territorio nazionale; bisogna aumentare il tempo scuola primaria, raddoppiando il tempo pieno. Inoltre, vanno rafforzate le infrastrutture territoriali socio-assistenziali in particolare di assistenza ai disabili, agli anziani e l’housing sociale”. Ad affermarlo è Gianna Fracassi, vicepresidente del CNEL, nell’illustrare i punti salienti del documento “Next generation EU per uguali opportunità” curato dal Forum permanente delle pari opportunità del CNEL e approvato nell’ultima seduta dell’Assemblea. agenziavista.it