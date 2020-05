Parigi, la distanza al ristorante grazie a campane in plexiglass

Roma, 27 mag. (askanews) - La distanza di sicurezza da rispettare impone di dover diminuire il numero dei tavoli nella maggior parte dei ristoranti ma a Parigi qualcuno, in attesa delle disposizioni ufficiali del primo ministro francese Edouard Philippe, si è inventato un modo per non dover necessariamente rinunciare ai coperti.Il ristorante H.A.N.D. propone campane in plexiglass a tavola per separare ogni cliente e prevenire i contagi di coronavirus. Il direttore Matthieu Manzoni sostiene che "ad alcuni non piaceranno ma sono una giusta alternativa" che gli consente "di non rimuovere praticamente nessun tavolo". Dietro sono aperte per facilitare una "comoda entrata" e il plexiglass è flessibile. Chi le ha progettate le definisce anche elemento di design.