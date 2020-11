(Agenzia Vista) Milano, 13 Novembre 2020 Parte il Drive through dell’Esercito a Milano: “Passo avanti per trovare i positivi”. Il racconto È partito il 13 novembre il Drive through in via Novara realizzato dall’Esercito, il primo a Milano: otto “linee” in cui potranno essere processati fino a 100 tamponi al giorno ciascuna. Chi arriva viene sottoposto al test rapido e, in caso di positività, al tampone molecolare entro 15 minuti. All’inaugurazione presente anche il presidente della Lombardia Attilio Fontana: “È un passo avanti individuare i positivi”. Agenzia di tutela della salute di Milano, spiega il direttore generale Walter Bergamaschi, arrivano oltre 10mila richieste di tampone ogni giorno: “La priorità andrà a chi non sta bene”. Durata 02_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev